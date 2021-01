LIFE Legal Wood: Online-Workshops zur EUTR

Im Rahmen des internationalen Projektes „LIFE Legal Wood“ werden im Februar/März kostenlose Webinare angeboten, mit denen Importeure mit den Anforderungen der Europäische Holzhandelsverordnung (EUTR) vertraut gemacht werden sollen. Unter anderem geht es dabei um die Bedeutung der Verordnung für die Lieferketten, welche Produkte davon betroffen sind und wie ein Due-Diligence-Prozess in Lieferketten eingebaut werden kann.



Die Workshops werden von EUTR-Experten geleitet und entweder in Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch abgehalten. Der Workshop wird zwei Vormittagssitzungen umfassen. Die Webinar-Reihe beginnt mit dem EUTR-Workshop Spanien, der für den 17. und 19. Februar angesetzt ist. Deutschland und Österreich (23./25. Februar), Belgien (24./26. Februar), Niederlande (2./4. März) und Frankreich (3./5. März) folgen. Der Termin für den Workshop Italien wird noch bekannt gegeben.



Der Workshop in deutscher Sprache wird von der GD Holz Service GmbH unterstützt.