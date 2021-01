Interzum: Auch Blum wechselt auf digitale Beteiligung

Nach der Häfele-Gruppe hat jetzt auch Blum angekündigt, sich in diesem Jahr nur digital an der Zuliefermesse Interzum beteiligen zu wollen. Laut einer heute Morgen veröffentlichten Mitteilung wird das Unternehmen auf eine Teilnahme an der von der Koelnmesse vom 4. bis 7. Mai geplanten Präsenzmesse zu verzichten. Die in diesem Jahr entwickelten Produktinnovationen sollen dagegen in verschiedenen interaktiven Formaten gezeigt werden.