Huga hat Lackierkapazitäten im letzten Jahr verdoppelt

Der in Gütersloh ansässige Innentürenhersteller Huga hat im vergangenen Jahr in eine neue RAL-Spritzkabine investiert und damit seine Lackierkapazitäten verdoppelt. Die neue Anlage wurde in die bestehende Lackstraße integriert; eine alte Flachlackierstraße wurde in diesem Zusammenhang demontiert.



Die Umbauarbeiten wurden im April 2020 gestartet. Die RAL-Spritzkabine ist bereits seit August in Betrieb. Zur Höhe des Investitionsvolumens und der jährlichen Lackierkapazität macht das Unternehmen keine Angaben.



Huga hat im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von rund 50 Mio € erwirtschaftet und damit nach eigenen Angaben ein Wachstum im zweistelligen Prozentbereich verzeichnet. Derzeit werden rund 340 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Seit Anfang 2013 gehört Huga zum Türen- und Torhersteller Hörmann.