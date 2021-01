Gumpp folgt als Clustersprecher auf Haas nach

Der Beirat des Clusters Forst und Holz in Bayern hat Alexander Gumpp als neuen Sprecher gewählt. Er folgt auf Xaver Haas nach, der das Amt fünf Jahre inne gehabt hat. Die offizielle Übergabe von Haas auf Gumpp ist am 20. Januar erfolgt. Gumpp wird künftig ähnlich wie Haas den Bereich Holzbau im Cluster begleiten. Sprecher für den Bereich Forst ist unverändert Prof. Dr. Hubert Röder vom Wissenschaftszentrum Straubing.



Gumpp ist Geschäftsführer des Holzbauunternehmens Gumpp & Maier in Binswangen. Im Juli 2018 war er als Vorsitzender des Kuratoriums von ProHolz Bayern auf Martin Bentele nachgefolgt. Darüber hinaus ist er Vizepräsident des Landesinnungsverbandes des Bayerischen Zimmererhandwerks.