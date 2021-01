Duravit schafft Position Head of E-Commerce Europe

DerSanitärkeramik- und Badmöbelhersteller Duravit hat Christian Brinkmann mit Wirkung zum 1. April zum Head of E-Commerce Europe ernannt. Mit der neu geschaffenen Position will Duravit den Kundenanforderungen in diesemBereich besser gerecht werden und die Weiterentwicklung der E-Commerce-Aktivitäten vorantreiben. Brinkmann wird künftig direkt an den Duravit-Vorstandsvorsitzenden Stephan Tahy berichten.



In derVergangenheit war Brinkmann rund zehn Jahre für die deutsche Tochtergesellschaft des niederländischen Gesundheitstechnologie- und Haushaltsgerätekonzerns Philips tätig, wo er unter anderem E-Commerce-Kunden wie Amazon betreut und Onlineshops aufgebaut hat.