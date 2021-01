Dohm tritt im April Nachfolge von Hornbach-CFO Pelka an

Roland Pelka, Finanzvorstand der Unternehmen Hornbach Baumarkt und Hornbach Management, wird Ende März seine Mandate niederlegen und in Ruhestand gehen. Anfang April wird Karin Dohm die CFO-Aufgaben in beiden Gesellschaften übernehmen.



Dohm war bereits im September als Nachfolgerin bestellt worden und im Januar in den Vorstand beider Gesellschaften eingetreten. Ein konkretes Datum, zu wann sie das Finanzressort übernehmen wird, war damals noch nicht genannt worden.



Auf ihrer letzten Sitzung im Dezember haben die Aufsichtsräte von Hornbach Baumarkt und Hornbach Management außerdem die Vorstandsverträge von Albrecht Hornbach und Susanne Jäger verlängert. Jäger wird damit über den 30. November 2021 hinaus für fünf weitere Jahre bis zum 30. November 2026 als Mitglied im Vorstand von Hornbach Baumarkt für die Bereiche Sortiment, Eigenmarke, Einkauf, Qualitätssicherung und Store Development zuständig bleiben. Die Bestellung von Albrecht Hornbach zum Mitglied und Vorsitzenden des Hornbach Management-Vorstands wurde ebenfalls um fünf Jahre bis zum 31. Oktober 2026 verlängert.