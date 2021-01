Baum wird Leiter des Hagebau-Franchisenehmerbeirats

Michael Knüppel, seit vielen Jahren Vorsitzender des Hagebau-Franchisenehmerbeirats, hat diese Position zum Jahresende 2020 abgegeben. Grund ist sein zum gleichen Zeitpunkt erfolgtes Ausscheiden aus der Geschäftsführung des größten Hagebau-Gesellschafters Bauking. Seit dem 1. Januar ist Knüppel neuer CEO von Stark Deutschland.



Der Franchisenehmerbeirat der Hagebau hat bereits Mitte Dezember Markus Baum, Vorstandsvorsitzender der Baumaterialien-Handelsgesellschaft, mit Wirkung zum 1. Januar zum neuen Vorsitzenden gewählt. Baum ist zudem Geschäftsführer der Danhauser GmbH & Co. KG Baustoffe und der B u. B Süd-Ostbayern GmbH & Co. KG. Die drei Unternehmen betreiben zusammen acht Hagebaumärkte an den Standorten Amberg, Bayreuth, Kemnath, Marktredwitz, Münchberg, Regenstauf, Schwandorf und Weiden. Baum gehört dem Franchisenehmerbeirat seit Mai 2017 an.