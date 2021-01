AMK verschiebt Mitgliederversammlung auf November

Die Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche (AMK) verschiebt ihren für den 15. März in Mannheim geplanten Branchenabend und die für den Folgetag angesetzte Vereinsmitgliederversammmlung Corona-bedingt auf Mitte November. An dem neuen Termin am 16. November wird der AMK-Branchenabend erstmals im Anschluss an die Mitgliederversammlung und damit am selben Tag stattfinden.



Der AMK gehören derzeit rund 140 Mitglieder an. Neben Unternehmen aus der Küchenmöbel-, Zuliefer- und Hausgeräteindustrie sowie den Segmenten Spülen/Armaturen und Küchenzubehör sind auch Organisationen des Küchenhandels sowie Dienstleistungsunternehmen unter anderem aus dem Software- und Logistikbereich in der AMK organisiert.