VFF will Jahreskongress nun im September durchführen

Der Verband Fenster+Fassade (VFF) hat den Termin für seinen diesjährigen Jahreskongress Inside 2021 auf den 23. und 24. September verschoben. Ursprünglich sollte der als Präsenzveranstaltung geplante Kongress in der zweiten Juniwoche in Berlin stattfinden. Aufgrund der Unsicherheiten über die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie hat sich der Verband nun gegen diesen frühen Termin entschieden.



Der Inside 2020 im vergangenen Jahr war coronabedingt ganz abgesagt worden. Die normalerweise im Rahmen des Kongresses durchgeführte Mitgliederversammlung wurde am 22. Juni als Online-Veranstaltung abgehalten. Auch in diesem Jahr wird der VFF seine Mitgliederversammlung vom Jahreskongress entkoppeln. Laut aktueller Planung wird die nächste ordentliche Mitgliederversammlung im Juni erneut in virtueller Form stattfinden.



Der Inside 2021 läuft unter dem Motto „Horizonte für Fenster“ und wird sich unter anderem mit den Themen Digitalisierung und Klimawandel beschäftigen. Als prominente Referenten eingeladen sind unter anderem der Digitalisierungsexperte und Blogger Sascha Lobo und der ARD-Meteorologe Sven Plöger. Das vorläufige Programm kann unter https://jk.window.de abgerufen werden.