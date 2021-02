Technischer Defekt wohl Auslöser für Brand bei Hettich

Der Großbrand bei der Hettich Umformtechnik GmbH & Co. KG in Berlin-Marienfelde konnte am Freitag gegen Mittag gelöscht werden. Von dem am Vorabend ausgebrochenen Feuer war unter anderem die Galvanikanlage betroffen. Brandursache war nach erster Einschätzung vermutlich ein technischer Defekt. Zum entstandenen Schaden hat das Unternehmen bislang keine Angaben gemacht.