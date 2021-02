MM Karton kauft polnisches Zellstoff- und Kartonwerk

Die auf Karton und Verpackungen ausgerichtete Mayr-Melnhof Karton will das bislang zum Zellstoff- und Papierkonzern International Paper gehörende polnische Werk International Paper (Poland) Holding ("Kwidzyn") übernehmen. Den Kaufpreis für das Zellstoffwerk mit angeschlossener Papier- und Kartonproduktion gibt Mayr-Melnhof Karton in der gestern verschickten Mitteilung mit 670 Mio € an. Zusätzlich sieht die Vereinbarung vor, dass Mayr-Melnhof Karton Verbindlichkeiten von 33 Mio € aus Fruchtgenussrechten und Operating Leases nach IFRS übernimmt. Der Kaufpreis wird über zugesagte Kreditlinien von Banken und die Begebung eines Schuldscheindarlehens finanziert. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen. Das Closing der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet.



Das Zellstoffwerk hat eine Jahreskapazität von 400.000 t/Jahr. Der größte Teil wird auf vier Karton- bzw. Papiermaschinen weiterverarbeitet. Die Frischfaserkartonmaschinen sind auf eine Jahreskapazität von 260.000 t/Jahr ausgelegt. Vor Kurzem wurde eine PM für die Produktion von MF-Kraftpapier umgebaut, um die wachsende Nachfrage für flexible Papierverpackungen zu bedienen. Die Produktion an dieser Maschine soll bis zu einer Kapazität von 75.000 t/Jahr gesteigert werden. Ferner betreibt Kwidzyn zwei PM für Kopierpapier mit einer Kapazität von zusammen 410.000 t/Jahr.