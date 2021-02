MBCC Group schafft COO-Position und ernennt CFO

Die durch den Ende September abgeschlossenen Verkauf der BASF-Bauchemiesparte an Lone Star Funds neugebildete MBCC Group wird die Unternehmensleitung von zwei auf drei Personen erweitern. Der aktuelle CFO Hendrik Heising wird zum 1. März die neugeschaffene Position des COO übernehmen. Neuer CFO wird zum 1. Juli Dr. Hartwig Grevener, der von dem Medizintechnik-Unternehmen Sonova zu MBCC kommt. Seit 2012 ist er dort ebenfalls CFO; davor war er in ähnlichen Positionen für mehrere Luftfahrt- und Logistikunternehmen tätig. CEO von MBCC bleibt Dr. Jochen Fabritius. Er hatte diese Position mit dem Start des neuen Unternehmens zum 1. Oktober übernommen; davor war er in verschiedenen Positionen für den seit April 2017 ebenfalls zu Lone Star gehö-renden Baustoffkonzern Xella tätig.