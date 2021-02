EU startet öffentliche Konsultation zur Forst-Strategie

Am 25. Januar hat die EU eine öffentliche Konsultation zur künftigen EU-Forststrategie gestartet. Bis 19. April können sich EU-Bürger, Organisationen und Unternehmen daran beteiligen. Die Konsultation besteht aus den zwei Teilbereichen „Ziele und Maßnahme der neuen EU-Waldstrategie“ und „Fragen zu verschiedenen Forstaspekten“.



Die Konsultation dient mit zur Entwicklung einer künftigen EU-Forststrategie, die als ein Bestandteil des Europäischen Green Deal gesehen wird. Kernziel der Strategie ist es, sicher zu stellen, dass Wälder weiterhin eine multifunktionale Rolle zukommt. Im Rahmen einer nachhaltigen Forstwirtschaft (Sustainable Forest Management - SFM) soll die Anpassungsfähigkeit der Wälder an sich verändernde Klimabedingungen erhöht sowie ihre ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Nachhaltigkeit gefördert werden.



Laut dem Bericht zur EU-Forststrategie „The European Forest Strategy - The way forward", dem Ende Oktober 2020 das EU-Parlament zugestimmt hat, soll aber auch Bauen mit Holz stärker gefördert und Maßnahmen gegen illegalen Holzeinschlag und zur Nachverfolgbarkeit von importierten Produkten intensiviert werden.