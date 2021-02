Brand an Hettich-Standort in Berlin-Marienfelde

Bei dem Beschlägehersteller Hettich ist am Standort in Berlin-Marienfelde gestern Abend ein Feuer ausgebrochen. Von dem Brand ist unter anderem die Galvanikanlage betroffen. Laut einer Unternehmensmitteilung dauern die Löscharbeiten derzeit noch an. Erkenntnisse zur Brandursache liegen bislang nicht vor.