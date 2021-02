Björk hat vakante CIO-Position bei Nobia übernommen

Sara Björk hat bei dem schwedischen Küchenhersteller Nobia im Dezember die vakante und zuletzt von CFO Kristoffer Ljungfelt mitverantwortete Position des Chief Information Officer (CIO) übernommen. Vor ihrem Wechsel zu Nobia war Björk Head of IT bei dem schwedischen Textilhändler H&M.



Neben Björk und Ljungfelt gehören dem Nobia-Group Management außerdem noch CEO Jon Sintorn, Cecilia Forzelius (Executive Vice President People & Culture), Ola Carlsson (Executive Vice President, Chief Product Supply Officer), Ole Dalsbø (Executive Vice President Commercial Region North), Dan Josefsberg (Executive Vice President Marketing Customer Experience und Communication) und Dan Carr (Executive Vice President Commercial Region West) an.