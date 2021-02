Auch Der Kreis verlegt Hauptversammlung in den Herbst

Die Verbundgruppe Der Kreis hat sich aufgrund der aktuellen Corona-Situation nun ebenfalls entschieden, ihre für Anfang Mai in Salzburg geplante Jahreshauptversammlung auf den Herbst zu verschieben. Ursprünglich sollte die Veranstaltung am 4. Mai und damit im Vorfeld der vom 5. bis 7. Mai angesetzten Küchenwohntrends und möbel austria stattfinden. Die Veranstalter der Doppelmesse haben allerdings gestern angekündigt, dass der Termin auf den 6. bis 8. Oktober verlegt wird und die Messen im Mai lediglich digital abgehalten werden sollen.



Wo die Jahreshauptversammlung von Der Kreis im Herbst stattfinden soll, steht bislang nicht fest. Nach Angaben des geschäftsführenden Gesellschafters Ernst-Martin Schaible ist das Unternehmen derzeit auf der Suche nach einer geeigneten Möglichkeit in Deutschland.