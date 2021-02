UPM Biochemicals richtet Speditionstag in Leuna aus

Die zur finnischen UPM-Kymmene gehörende UPM Biochemicals wird am 25. September im Chemiepark Leuna einen Speditionstag ausrichten. Zielgruppe sind im Chemikalien-, Stückgut und Holztransport tätige Unternehmen. Die Einladungs-Veranstaltung wird vorbehaltlich der Corona-Situation und unter Beachtung der dann gültigen Bestimmungen zur Eindämmung der Pandemie ausgerichtet. Zusammen mit Ausstellern sollen die Logistikthemen für das im Bau befindliche Werk besprochen werden. Darüber hinaus werden die speziellen Sicherheitsanforderungen an dem Chemiestandort sowie alternative Treibstoffe Thema sein. Den Teilnehmern wird in Führungen die neue Bioraffinerie und der Holzplatz vorgestellt. Als Aussteller haben bereits der LKW-Hersteller MAN, der Kranhersteller Palfinger, die Fahrzeug- und Aufbauhersteller TrailerTec, BEFA Belziger Fahrzeugbau, Exte, Frank Fahrzeugbau, Zacharias Anlagen, Fahrzeug- und Industrietechnik, der Waggonhersteller und Logistikanbieter Innofreight sowie der Betreiber der Infrastruktureinrichtungen am Chemiestandort Leuna InfraLeuna zugesagt. Ansprechpartnerin für die Veranstaltung ist Sonja Escherich, Logistics Manager UPM Biochemicals.



Eine ähnliche Veranstaltung ist von UPM bereits im Oktober 2018 auf dem ADAC Fahrsicherheitsgelände in Augsburg ausgerichtet worden. Ähnlich wie nun in Leuna waren damals im Transport von Schleifholz in die deutschen UPM-Werke Plattling, Augsburg und Ettringen tätige Holztransporteure sowie mit dem Papiertransport beauftragte Speditionen die Zielgruppen.