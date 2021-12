Vostok Resurs hat 12 MW-Heizwerk in Betrieb genommen

Das russische Sägewerksunternehmen Vostok Resurs hat kürzlich am Standort Uva/Udmurtien ein auf eine Wärmeleistung von 12 MW ausgelegtes Heizwerk in Betrieb genommen. Die von der österreichischen Kohlbach Holding gelieferte Anlage versorgt ganzjährig die Büro- und Produktionsgebäude sowie Trocknungsanlagen von Vostok Resurs mit der Wärme.



Mit der Inbetriebnahme hat das Unternehmen den seit 2019 laufenden Ausbau des Standortes abgeschlossen. Das Projekt hatte vom russischen Industrie- und Handelsministerium Prioritätsstatus erhalten. Bereits im Juni wurden Trockenkammern des italienischen Anlagenherstellers Secal in Betrieb genommen. Die Trocknungskapazität beträgt 150.000 m³ Nadelschnittholz/Jahr. Im Herbst 2019 war eine Spanerlinie vom Typ 250 SL des finnischen Anlagenherstellers Heinola Sawmill Machinery mit einer Produktionskapazität von 200.000 m³ Schnittholz/Jahr angelaufen, auf der Rundholz mit einem Durchmesser von mindestens 12 cm eingeschnitten werden kann. Für das Projekt war das estnische Schwesterunternehmen Hekotek als Generalunternehmer verantwortlich, das auch die mit 36 Boxen ausgerüstete Rundholzsortierung geliefert hat. In die Sortieranlage wurde ein Scanner vom Typ RuScan 2.0 der russischen Avtomatika Vektor eingebaut. Hekotek hat zudem die Sortieranlage für frisch eingeschnittenes Schnittholz sowie die Restholzentsorgung geliefert.