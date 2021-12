Swissbau muss von Januar auf Mai verlegt werden

Nach einer behördlichen Anordnung hat die Messe Schweiz AG die vom 18. bis 21. Januar in Basel geplante Swissbau abgesagt. Am vergangenen Freitag hat der Kanton Basel-Stadt aufgrund der am 6. Dezember vom Schweizer Bundesrat verschärften „Covid-19 Verordnung besondere Lage“ die behördliche Bewilligung für die Durchführung der Swissbau zurückgezogen. Die Messegesellschaft will die Baumesse jetzt vom 3. bis 6. Mai durchführen.