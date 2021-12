Swiss Krono Group steigert Konzernumsatz um 24 %

Mit höheren Absatzmengen und den in allen relevanten Produktbereichen durchgesetzten Preisanhebungen hat die Swiss Krono Group ihren konsolidierten Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2020/2021 im Vergleich zum Vorjahr um 24 % auf über 2,1 Mrd sfr netto gesteigert. Damit konnte auch der im Jahr 2019/2020 durch die Auswirkungen der Corona-Krise entstandene Rückgang von 8 % mehr als ausgeglichen werden. Wechselkursbereinigt wurde ein Plus von 28 % erreicht.



Laut einer am vorgestern veröffentlichten Mitteilung haben alle drei Geschäftsbereiche zu dem Wachstum beigetragen. Der umsatzstärkste Geschäftsbereich „Flooring“ hat um 13% zugelegt. In den Geschäftsbereichen „Building Materials“ (+31%) und „Interiors“ (+33 %) konnten die Umsätze sogar jeweils um fast ein Drittel ausgebaut werden. Die Gesamtproduktion von Spanplatten, MDF/HDF und OSB wurde erstmals über die Marke von 6 Mio m³ gebracht, der Laminatbodenabsatz hat sich auf knapp 160 Mio m² erhöht.