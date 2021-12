Möglicher Investor für Y-Pellets insolvent

Am 9. Dezember hat das Handelsgericht Wien das Insolvenzverfahren über die Ökopellets Produktions GmbH eröffnet. Das Unternehmen ist erst seit Juni 2020 im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien eingetragen. Die Gesellschaft wurde mit dem Zweck gegründet, die beiden unter Y-Pellets firmierenden Pelletwerke der ebenfalls seit 2. November insolventen Yamuna zu übernehmen. Nach Angaben von österreichischen Kreditschutzverbänden ist die Übernahme aber mangels finanzieller Mittel gescheitert.



Y-Pellets verfügt über Pelletwerk in Gars am Kamp, das 2017 in Betrieb genommen worden war. Das Werk in Gars steht aber seit dem letzten von mehreren Bränden am 5. Febraur 2019 still.



Ein weiteres Pelletwerk in Altweitra konnte allerdings nie fertig gestellt werden. Unter anderem wegen zu hoher Silos wurde ein Baustopp verhängt. Mit dem Bau hatte Yamuna im Juni 2018 begonnen, die Inbetriebnahme war für März 2019 geplant.