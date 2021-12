Download des neuen EUWID Holz special vorab möglich

Übermorgen ist der offizielle Erscheinungstermin der Sonderausgabe „EUWID Holz special: Bau & Innenausbau“. Am gleichen Tag wird auch die Printausgabe per Post verschickt. Bereits seit heute morgen kann eine PDF-Version mit allen 70 Seiten auf der EUWID-Homepage abgerufen werden.



Die aktuelle Ausgabe gibt wie gewohnt einen Überblick über Markt- und Branchenentwicklungen in den Bereichen Holzbauprodukte, Holzwerkstoffe, Bodenbeläge und Bauelemente. Wie in den letzten drei EUWID Holz special wird dabei auch auf die Auswirkungen der Corona-Krise eingegangen.



Die Sonderausgabe EUWID Holz special erscheint zweimal jährlich und fasst Themen überblicksartig zusammen, über die in dem wöchentlichen Brancheninformationsdienst EUWID Holz und Möbel sowie auf der Internetseite www.euwid-holz.de jeweils aktuell berichtet wird.