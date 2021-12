BaySF ändert Verkaufsform für Litzendorf in Submission

Aufgrund der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen wird die Nadelwertholzsubmission Litzendorf am 18. Januar nicht wie üblich als Versteigerung, sondern als Submission durchgeführt. Die Angebotsabgabe erfolgt entsprechend auf dem Postweg.



Laut BaySF handelt sich lediglich um eine Veränderung der Angebotsabgabe, sämtliche anderen Inhalte und organisatorischen Abläufe sind davon nicht betroffen. Grundsätzlich will der Landesbetrieb bei der Vermarktung von Nadelwerthölzern an der Versteigerungsform festhalten.