Ziegler baut Dämmplattenwerk nahe Grafenwöhr

Die Ziegler Group hat die Suche nach einem Alternativstandort für das ursprünglich in Bärnau geplante Dämmplattenwerk abgeschlossen. Das Werk soll nun in Hütten bei Grafenwöhr/Oberpfalz errichtet werden. Dies hat Ziegler gestern mitgeteilt. In Grafenwöhr sollen rund 100 Arbeitsplätze entstehen. Die geplante Produktionskapazität gibt Ziegler nun mit 2 Mio m³/Jahr an. In Bärnau waren 500.000 m³ vorgesehen.