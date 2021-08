Patrick Industries ernennt Rodino zum President

Mit der zum 1. August erfolgten Ernennung von Jeffrey Rodino zum President hat der US-amerikanische Beschichter und Caravan-Zulieferer Patrick Industries die Positionen von CEO und President wieder getrennt. Andy Nemeth, der seit Januar 2020 beide Positionen hatte, wird sich auf seine CEO-Aufgaben konzentrieren. Rodino ist seit 2009 für Patrick Industries tätig. Nach einer Verkaufsleiterposition in der Region Midwest war er ab Dezember 2011 Executive Vice President of Sales. Von März 2013 bis September 2016 war er zusätzlich zum COO ernannt worden; danach war ihm die Aufgabe des Chief Sales Officer übertragen worden.



Nemeth war von Juli 2002 bis Dezember 2015 CFO. Von Januar 2016 bis Dezember 2019 war er President und im Januar 2020 zusätzlich zum CEO ernannt worden. Neben Rodino und Nemeth gehören dem Executive Management von Patrick Industries noch Todd Cleveland als Executive Director, Jacob Petkovich als Executive Vice President Finance und CFO, Kip Ellis als Executive Vice President Operations und COO sowie Joel Duthie als Executive Vice President und Chief Legal Officer an. Nemeth hatte die CEO-Position von Cleveland, der zum gleichen Zeitpunkt in den Board gewechselt war. Petkovich war im November 2020 zum CFO ernannt worden. Er war damit indirekt auf Joshua Boone nachgefolgt, der die CFO-Position von Nemeth übernommen hatte und Ende Juni 2020 aus dem Unternehmen ausgeschieden war.