Löhle ist von Bene zu Oka Büromöbel gewechselt

Florian Löhle ist seit dem 1. August neuer Marketing- und Vertriebsleiter bei dem Büromöbelhersteller Oka. Er ist damit indirekt auf Mathias Lenaif nachgefolgt, der seit dem 1. März für den Wohn- und Objektmöbelhersteller Thonet als Vertriebsleiter tätig ist. Dem Oka-Vertriebsteam gehören neben Löhle als Gesamtvertriebsleiter noch die beiden Regionalvertriebsleiter Jörg Genselein und Peter Günther an. Die Marketingleitung hatte in den vergangenen Monaten übergangsweise Oka-Geschäftsführer Sebastian Kasper übernommen.



Löhle kommt von dem österreichischen Büromöbelhersteller Bene, für den er in den vergangenen knapp vier Jahren die deutsche Tochtergesellschaft als Geschäftsführer geleitetet hat. Vor seinem Wechsel zu Bene war Löhle unter anderem bei Vispring, Vitra und Haworth sowie der Poltrona Frau Group beschäftigt.