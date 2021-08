Interfor will bis 2024 weitere 230 Mio US$ investieren

Die kanadische Interfor will bis 2024 weitere 230 Mio US$ in seine Sägewerke im Süden der USA investieren. Die Investitionen umfassen im Wesentlichen weitere Um- und Ausbauten des Sägewerks in Thomaston/Georgia, Folgeinvestition in das kürzlich von dem US-amerikanischen Papier- und Verpackungskonzerns WestRock erworbene Sägewerk in Summerville/South Carolina und eine zweite Phase der Modernisierung des Sägewerks in Georgetown/South Carolina. Insgesamt wird erwartet, dass diese Investitionen die jährliche Schnittholzproduktion um etwa 250 Mio bdft erhöhen.



Im Zuge der Umsetzung des als „Phase II“ bezeichneten Investitionsprogramms rechnet Interfor für das laufende Jahr mit Ausgaben von 175 Mio Can$, rund 25 Mio Can$ mehr als bislang angekündigt. Für 2022 geht der Konzern von Investitionsausgaben in Höhe von 200-250 Mio Can$ aus.