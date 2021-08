DWD veröffentlicht Bodenfeuchte-Monitoring

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bietet sei Anfang Juni für Land- und Forstwirtschaftsbetriebe ein neues Webportal mit Informationen zur Bodenfeuchte an. Auf dem Bodenfeuchteviewer veröffentlicht der DWD tagesaktuelle Informationen zur Bodenfeuchte in Tiefen bis 2 m unter der Bodenoberfläche. Die Angaben erfolgen in Prozent der nutzbaren Feldkapazität (nFK). Der Portal-Zugang ist kostenfrei. Die zeitliche Entwicklung der Bodenfeuchte kann bis zu einem Zeitpunkt vor einem Jahr zurückverfolgt werden. Im Rahmen des Bodenfeuchte-Monitorings gibt der DWD zusätzlich wöchentlich einen Bericht mit der agrarmeteorologischen Bewertung der aktuellen Bodenfeuchtesituation in Deutschland heraus.