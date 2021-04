Wippermann scheidet bei Nolte Küchen und Express aus

Melanie Thomann-Bopp wird zum 15. April in die Geschäftsführung von Nolte Küchen und Express Küchen eintreten. Sie wird für den kaufmännischen Bereich zuständig sein und damit die Nachfolge von Manfred Wippermann antreten, der nach einer Übergangsphase aus der Leitung der beiden Küchenhersteller ausscheiden und sich künftig auf seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Nolte Holding konzentrieren wird. Neben Thomann-Bopp gehören weiterhin Eckard Wefing (Vertrieb) und Marc Hogrebe (Technik) der Geschäftsführung von Nolte Küchen und Express Küchen an.



Thomann-Bopp kommt von dem Schweizer Hörgerätehersteller Sonova, wo sie seit Anfang 2018 CFO/COO der deutschen Landesgesellschaft war. Zuvor war sie knapp sechs Jahre CFO der Juwelierkette Christ. Von 2003 bis 2012 war sie in verschiedenen Positionen für Douglas tätig.