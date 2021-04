Stihl konnte Umsatz 2020 um über 16 % steigern

Der Motorgerätehersteller Stihl verzeichnete 2020 mit 4,58 Mrd € einen im Vergleich zum Vorjahr um 16,5 % höheren Umsatz. Ohne Währungseinflüsse hätte das Umsatzplus 20,8 % betragen. Der Auslandsanteil am Umsatz lag bei 90 %. Der Umsatz auf dem deutschen Inlandsmarkt hat Stihl auf der gestrigen Bilanzpressekonferenz mit 400 Mio € angegeben



Zu dem Umsatzanstieg haben besonders Akku-Geräte beigetragen. Zwischenzeitlich ist jedes sechste von Stihl ausgelieferte Gerät mit einem Akku als Energiequelle ausgestattet. Die Umsatzentwicklung im Jahresverlauf 2020 war von einem starken Rückgang im März und April infolge der in vielen Ländern angeordneten Schließungen von Fachhändlern zu Eindämmung der Corona-Pandemie geprägt. Ab Jahresmitte hat der Maschinenverkauf dann aber weltweit angezogen, so dass der Rückgang bis Jahresende überkompensiert werden konnte.



Stihl war auch von Engpässen bei Zulieferteilen betroffen. Dies hält auch noch im laufenden Geschäftsjahr an. Teilweise ergeben sich derzeit Lieferzeiten von mehreren Monaten.