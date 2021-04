Setra Group hat erste Lieferung in die USA abgewickelt

Im März hat Setra Group ihre erste Lieferung von Konstruktionshölzern aus dem neu gebauten 200.000 m³-Hobelwerk in Hasselfors in die USA abgewickelt. Wie das Unternehmen bereits im Januar bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 ausgeführt hat, erfolgte die Lieferung vom Hafen Varberg in den Port Canaveral in Florida. Laut Setra soll es in Zukunft regelmäßige Lieferungen nach Florida sowie in den Hafen von Baltimore geben.



Setra hatte im Herbst 2020 den Regelbetrieb in dem Hobelwerk aufgenommen, die ersten Lieferungen nach Großbritannien waren im November erfolgt.