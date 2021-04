Russische Sistema konkretisiert IPO der Segezha Group

Der russische Sistema-Konzern will im Rahmen eines Initial Public Offering (IPO) neue Aktien der Segezha Group im Wert von mindestens 30 Mrd Rubel (umgerechnet rund 335 Mio €) ausgeben. Laut der heute von Sistema veröffentlichten Mitteilung sollen 15 % der ausgegebenen Aktien auf den Markt gebracht werden. Damit bleibt der Konzern auch nach Abschluss des IPO Mehrheitsaktionär der Segezha Group, die an der Moskauer Börse gelistet werden soll.



Die Gruppe konnte die Ergebniskennzahlen seit ihrer Gründung im Jahr 2014 deutlich erhöhen. Zwischen 2015 und 2020 hat sich der Umsatz auf 69 Mrd Rubel mehr als verdoppelt und das EBITDA auf 17,5 Mrd Rubel fast verdreifacht. 2020 wurde eine EBITDA-Marge von 25 % erreicht. In den kommenden Jahren sollen weiter steigende Nettoergebnisse Dividendenzahlungen in Höhe von 3,0 bis 5,5 Mrd Rubel ermöglichen. Die Gruppe ist größter russischer Schnittholzproduzent, bei Birkensperrholz belegt das Unternehmen den fünften Platz. Bei Sackpapieren und Papiersäcken ist die Segezha Group weltweit jeweils zweitgrößter Produzent.