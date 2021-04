Lasy Panstwowe-Generaldirektor Konieczny entlassen

Der polnische Umweltminister hat gestern den Generaldirektor der polnischen Staatsforstverwaltung Lasy Panstwowe Andrzej Konieczny entlassen. Konieczny ist zuvor wegen Immobiliengeschäften öffentlich in die Kritik geraten.



Als Generaldirektor wurde er am 19. Januar 2018 als Nachfolger von Konrad Tomaszewski berufen. Davor war er von 2015 bis 2018 am Ministerium Stellvertreter des Umweltministers. Konieczny war seit 1996 in der Staatsforstverwaltung tätig, unter anderem in der Forstdirektion Lublin sowie im Forstamt Bialowieza.