Hamberger hat Akustik Plus in Thüringen übernommen

Die Hamberger-Gruppe hat den Thüringer Raumakustikspezialisten Akustik Plus Behringen von der belgischen Unternehmensgruppe Ipcom übernommen. Der Kauf wurde am Montag abgeschlossen. Dr. Peter Hamberger sowie Michael Paringer, Technischer Geschäftsführer bei Hamberger Flooring, bilden künftig die Geschäftsführung von Akustik Plus.



Hamberger will durch die Übernahme seine technische Kompetenz im Bereich Raumakustik ausbauen. Über die Tochtergesellschaft Hamberger Flooring produziert das Unternehmen raum- und trittschalloptimierte Bodenbeläge sowie Sportböden und Prallwände. Mit Akustik Plus wird Hamberger das Portfolio erweitern und somit künftig Komplettlösungen für Boden, Wand und Decke anbieten. 2020 hat die Hamberger-Unternehmensgruppe, zu den auch noch die Unternehmensbereiche Hamberger Sanitary, Hamberger Retail und Hamberger Land- und Forstwirtschaft gehören, mit insgesamt rund 2.600 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von rund 330 Mio € erwirtschaftet.



Akustik Plus fertigt schallabsorbierende Produkte aus Holzwerkstoffen und Verbundmaterialien. Das Angebot erstreckt sich auf perforierte Formplatten, Paneel- und Lamellensysteme, feuerfeste dekorative Ausbauplatten und Zubehör. Im Werk in Hörselberg-Hainich, das über rund 11.000 m² Produktions- und Lagerfläche verfügt, werden derzeit rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Auf verschiedene Produkte und Produktionsverfahren hält das Unternehmen eigene Patente.