EUWID Holz special: Überblick über Kostensteigerungen

Heute ist die aktuelle Ausgabe des EUWID Holz special „Holzwerkstoffe & Oberflächen“ erschienen. Abonnenten der EUWID-Newsletter erhalten die Sonderausgabe automatisch. Eine elektronische Version kann seit heute auf der EUWID-Homepage abgerufen werden.



In der 62 Seiten umfassenden Sonderausgabe werden erneut die Auswirkungen der Corona-Krise auf die verschiedenen Teilbereiche der Holz-, Bauelement- und Möbelindustrie dargestellt. Die unerwartet starke Erholung im zweiten Halbjahr hat sich auch in den ersten Monaten des laufenden Jahres fortgesetzt. Durch die in vielen Fällen über das aktuelle Angebot hinausgehende Nachfrage ist es dabei auch zu deutlichen Kostensteigerungen gekommen. Die inzwischen bei fast allen relevanten Vorprodukten, bei den meisten Holzwerkstoffen sowie bei verschiedenen Oberflächenmaterialien auftretenden Kostensteigerungen werden in der Sonderausgabe anhand zahlreicher Beispiele beschrieben.



Die Sonderausgabe EUWID Holz special erscheint zweimal jährlich und fasst Themen überblicksartig zusammen, über die in dem wöchentlichen Brancheninformationsdienst EUWID Holz und Möbel sowie auf der Internetseite www.euwid-holz.de jeweils aktuell berichtet wird.