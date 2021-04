Egger-Gruppe reaktiviert Division Building Products

Zum Geschäftsjahreswechsel Ende April wird die Egger-Gruppe die auf Schnittholz und Holzwerkstoffe für konstruktive Anwendungen ausgerichtete Division Egger Building Products wieder reaktivieren. Die Vorgänger-Division war mit dem Beginn des Geschäftsjahrs 2011/2012 gegründet und dann im Zuge der zum 1. Mai 2018 vorgenommenen Neuorganisation der Konzernstrukturen wieder aufgelöst worden. Egger hatte die beiden OSB-Werke in Wismar und Radauti in der Folge über den in der neuen Struktur regional gegliederten dekorativen Bereich konsolidiert, während das Sägewerk in Brilon dem neu geschaffenen Bereich „Sonstiges" zugeordnet worden war.



Mit der Reaktivierung der Division, die künftig die beiden OSB-Werke, das Sä-gewerk sowie den weltweiten Vertrieb der Produktgruppen OSB und DHF umfassen wird, reagiert Egger auf die Marktentwicklung im Bereich Holzbau und Holzbauprodukte. Neuer CEO der Division Building Products wird Ulrich Weihs, der bislang das Sägewerk in Brilon geleitet hat. Diese Position wird von Georg Lingemann übernommen. Dem Management der neuen Division werden zudem Andrea Kempen (Finanzen/Verwaltung), Jost Börger (Vertrieb DACH), Jürgen Schaffer (Vertrieb Osteuropa & Skandinavien), Moritz Steinruck (Produktmanagement) und Christian Moßhammer (Marketing) angehören. In der neuen Division sind insgesamt rund 460 Mitarbeiter beschäftigt. Die Produktionskapazitäten werden mit 880.000 m³ OSB, über 20.000 m³ DHF und rund 550.000 m³ Schnittholz angegeben.