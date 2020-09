VME hat 2019 Umsatz und Gewinn gesteigert

Der Einrichtungspartnerring VME hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem zentralregulierten Umsatz von 1,276 Mrd € und einem Jahresüberschuss von 10,07 Mio € abgeschlossen. Das hat die Verbundgruppe gestern auf ihrer Corona-bedingt verspätet abgehaltenen Gesellschafterversammlung in Bielefeld bekanntgegeben. Damit hat der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 30 Mio € bzw. um 2,4 % zugelegt. Der Jahresüberschuss hat sich um 2 % verbessert.



Dem VME gehören derzeit rund 200 Mitgliedsunternehmen an, die zusammen 400 Einrichtungshäuser sowie Fach- und Abholmärkte in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden betreiben.