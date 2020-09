Pfister Consulting verlädt Industrieholz im Hafen Krems

Das österreichische Beratungs- und Holzhandelsunternehmen Pfister Consulting hat Mitte September probeweise ein Binnenschiff mit Nadelindustrieholz im Donauhafen Krems beladen. Mit dem Holztransport per Binnenschiff will Pfister Consulting die bislang überwiegend per Ganzzug im Umfang von mehreren 100.000 fm/Jahr durchgeführten Holztransporte ergänzen.



Das in das Binnenschiff verladene Nadelindustrieholz stammt aus Tschechien. Das Holz wird an einen ungarischen Verarbeiter nahe der serbischen Grenze geliefert.