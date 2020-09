Melegari künftig Generalsekretärin von CEI-Bois und EOS

Seit dem 14. September ist Silvia Melegari sowohl Generalsekretärin der European Organisation of the Sawmill Industry (EOS) als auch der European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois). Mit der gemeinsamen Leitung wollen die beiden Verbände ihre Ressourcen bündeln und ihre bisherige Zusammenarbeit ausbauen.



Melegari ist seit September 2015 EOS-Generalsekretärin und hatte die Position seinerzeit von Kimmo Järvinen übernommen. Davor war sie für die European Panel Federation (EPF) tätig. EOS und CEI-Bois suchen derzeit auch noch einen Director of Public Affairs, dessen primäre Aufgabe die Interessensvertretung auf EU-Ebene sein wird.