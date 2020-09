Lignopan: Kurzer Produktionsstopp nach Brand

Bei dem KVH-Hersteller Lignopan war es am Mittwoch Morgen durch einen technischen Defekt zu einem Brandschaden im Bereich der Absaugungsanlage einer Hobelanlage gekommen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer in der betroffenen Rohrleitung schnell löschen und ein Übergreifen auf andere Anlagenteile verhindern.



Nach ersten Schätzungen des Unternehmens bewegt sich der Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Derzeit prüft das Unternehmen aber noch den genauen Schaden an der Anlage. Die notwendigen Reparaturen sollen dann umgehend durchgeführt werden. Die KVH-Produktion konnten zwar bereits am Donnerstag wieder angefahren werden. Lignopan geht aber davon aus, dass es zu Verzögerungen bei der Auslieferung kommt.