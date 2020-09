Egger hat erste Platte in Lexington beschichtet

Mit der Inbetriebnahme der ersten Kurztaktpresse hat die Egger-Gruppe in dem neuerrichteten Spanplattenwerk Lexington/North Carolina mit der Produktion begonnen. Die erste Platte wurde am 8. September beschichtet. In den nächsten Wochen sollen die Rohspanplattenanlage und die zweite Kurztaktpresse anlaufen.