Domotex Hannover findet 2021 erst im Mai statt

Die Deutsche Messe AG hat die Domotex in Hannover von dem bislang geplanten Termin 15. bis 18. Januar um vier Monate verschoben. Die Bodenbelagsmesse soll jetzt vom 20. bis 22. Mai stattfinden. Die am 27. August getroffene Entscheidung wurde gestern abend bekannt gegeben. Laut Deutsche Messe wurden für die nächste Domotex bislang zwar 62.000 m² Ausstellungsfläche gebucht. In den letzten Wochen hat sich allerdings abgezeichnet, dass die aufgrund der Corona-Krise weiterhin begrenzte Reisebereitschaft unter Ausstellern und Besuchern eine erfolgreiche Durchführung erschwert.



Vor diesem Hintergrund will die Deutsche Messe das Domotex-Konzept im kommenden Jahr auch um digitale Elemente erweitern. Am 15. Januar, dem ersten Tag des ursprünglichen Termins, soll eine Digitalkonferenz stattfinden. Die auf den Mai verschobene Messe soll als hybride Veranstaltung durchgeführt werden; die Messe vor Ort wird um Online-Angebote ergänzt. 2022 will die Deutsche Messe wieder auf den Januar-Termin zurückkehren; eine endgültige Entscheidung soll nach Ende der Mai-Veranstaltung getroffen werden.