Doka will in Amstetten bis zu 300 Stellen streichen

Aufgrund einer Corona-bedingt deutlich geringeren Nachfrage nach Schalungstechnik sowie schwacher Aussichten für das Geschäftsjahr 2021 plant Doka Österreich in Amstetten bis zu 300 Stellen zu streichen. Laut einem Online-Bericht der Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) betrifft der Stellenabbau die Verwaltung und die Produktion, nicht aber die Vertriebsorganisation. Der Stellenabbau soll demnach in den nächsten Monaten sowohl über eine normale Fluktuation und Vorruhestandsregelungen als auch auch über betriebsbedingte Kündigungen erfolgen.



Aktuell sind in Amstetten etwa 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. Weltweit zählt der Konzern rund 7.400 Mitarbeiter, verteilt auf 160 Standorte in 70 Ländern.