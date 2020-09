Decorative Surfaces Conference wird erneut verschoben

Die Ende März von dem ursprünglichen Termin 18. und 19. März auf den 19. und 20. Oktober verschobene Decorative Surfaces Conference kann aufgrund der wieder kritischeren Corona-Situation in Österreich doch nicht stattfinden. Heute Vormittag hat der Veranstalter Technical Conference Management KEG (TCM) die erneute Verschiebung der in Wien geplanten Konferenz auf Anfang Juni 2021 bekannt gegeben. Der genaue Termin soll so bald wie möglich festgelegt werden.