Windmöller baut Kapazitäten für Akustikmatten aus

Die Windmöller-Gruppe plant an den beiden Produktionsstandorten Augustdorf und Detmold Investitionen in einer Größenordnung von rund 20 Mio €. Größtes Einzelprojekt ist der Ausbau der in Detmold angesiedelten Produktion von Akustikmatten. Die Jahreska-pazität soll von bislang rund 24 Mio m² auf rund 35 Mio m² gesteigert werden. In anderen Produktionsbereichen ist unter anderem eine stärkere Automatisierung geplant.



Das Investitionsprogramm beinhaltet zudem den Aufbau eines rund 2.000 m² großen Showrooms in Augustdorf, der neben Produktpräsentationsflächen unter anderem auch Seminar-, Besprechungs- und Büroräume umfassen soll.