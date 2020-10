Wallin scheidet bei Martinsons Trä als Geschäftsführer aus

Kenneth Wallin, seit 15 Jahren innerhalb der Martinsons Group Geschäftsführer der Vertriebssparte Martinsons Trä, wird im ersten Quartal 2021 aus dem Unternehmen ausscheiden. Bis auf Weiteres wird Wallin dem Board of directors von Uni4 Marketing angehören, die in Nordafrika den Schnittholzverkauf für Martinsons, Holmen Timber, SCA Wood und Södra Timber organisiert. Dem von Chairman Johan Hedin (Holmen Timber) geleiteten Board gehören außerdem Ola Engelbrekts (Holmen Timber), Markus Henningsson, Johan Andersson (beide SCA Wood) und Andreas Jonasson (Södra Wood) an.



Am 1. Oktober hat Holmen die im Juli vereinbarte Übernahme der Martinsons Group und die Integration in den Geschäftsbereich „Holmen Timber" abgeschlossen. Mit der Übernahme der Martinsons-Sägewerke Bygdsiljum und Kroksjön erhöht sich die Nadelschnittholzkapazität von Holmen Timber um 56 % auf künftig 1,675 Mio m³/Jahr. Am Standort Bygdsiljum befindet sich zudem ein Brettsperrholzwerk mit einer Jahreskapazität von rund 25.000 m³ sowie ein auf 50.000 m³ ausgelegtes Brettschichtholzwerk.