VS baut bis Ende 2021 neues Werk in Tauberbischofsheim

Der Schul- und Büromöbelhersteller VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG will seine Produktionskapazitäten mit dem Bau eines weiteren Werkes erhöhen. Am 19. Oktober erfolgte der erste Spatenstich für das im Industriegebiet „Am Schneekasten“ in Tauberbischofsheim geplante Werk 7, das über eine Produktionsfläche von rund 17.000 m² verfügen soll. Die Fertigstellung des zweigeschossigen Gebäudes ist für Ende 2021 geplant. Im Jahresverlauf 2022 stehen dann noch Infrastrukturmaßnahmen um das neue Werk an.