Rauch hat Exportleitung mit Jansen besetzt

Der Schlafmöbelhersteller Rauch Möbelwerke hat Markus Jansen zum 1. Oktober zum Sales Director International ernannt. Er war bislang in ähnlichen Positionen für verschiedene Markenhersteller tätig; zuletzt hatte er bei dem Düsseldorfer Teehandelsunternehmen Teekanne den Vertrieb in Europa und Südamerika geleitet.



Bei Rauch wird er für die Aktivitäten in den Auslandsmärkten verantwortlich sein. Damit gehört er auch der Geschäftsleitung unter dem seit dem 1. Juli amtierenden Geschäftsführer und CCO Jochen Arndt an. Die Rauch-Geschäftsführung setzt sich seither aus dem Gesellschafter Michael Stiehl, Andreas Gerecke und Arndt zusammen.