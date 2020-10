Lunawood erweitert Marketing und Produkt Management

Am 1. November übernimmt Julia Ahvenainen die Position des International Marketing Manager bei dem finnischen Thermoholzhersteller Lunawood. Mit Sitz in Spanien wird sie zukünftig an VP Marketing and Product Management Maija Masalin berichten. Vor einem Sabbatjahr hatte sie zuletzt von Januar 2010 bis Oktober 2019 für die finnische Stora Enso gearbeitet. Dabei war sie zunächst unter anderem als Sales Manager Spain & Portugal für den Vertrieb von Cross Laminated Timber (CLT) auf der iberischen Halbinsel zuständig. Nach verschiedenen Positionen in den Bereichen Research & Development hatte sie ab April 2018 das gemeinsam mit dem finnischen Start-up Trä Group im Bereich Holzbau gestartete Entwicklungsprojekt „Healthy and Affordable Living“ (HEAL) geleitet.



Suvi Loukeinen und Matias Laaksonen, die zuvor jeweils als Marketing Coordinator für Lunawood tätig waren, sollen zukünftig neue Aufgabenbereiche übernehmen. Ab dem 14. November wird Loukeinen als Marketing Manager Projekte für Architekten koordinieren. Laaksonen soll sich als Specialist Design and Marketing ab dem 1. Januar unter anderem auf Produktdesign und Marketingkampagnen konzentrieren. Bereits zum 1. November wird zudem Janne Kurtti als Product Specalist den Bereich Produktmanagement von Lunawood verstärken.