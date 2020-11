Ziegler will für 220 Mio € Fertighausproduktion bauen

Die Ziegler Group will in Tirschenreuth 2022 mit dem Bau einer Fertighausproduktion beginnen; das Gesamtinvestitionsvolumen soll bei rund 220 Mio € liegen. Im Endausbau sollen an dem neuen Standort bis zu 1.200 Mitarbeiter beschäftigt werden. Wie das Unternehmen und die Gemeinde vergangenen Freitag mitgeteilt haben, wurde bereits der Auftrag für die Bauleitplanung des neuen Gewerbegebietes „Engelmannsteich“ an das Planungsbüro Narr Rist Türk (NRT) vergeben. Neben einem Produktions- und Verwaltungsbereich ist auch der Bau eines Musterhausparks vorgesehen.